РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Сугробы намело в подмосковном Красногорске за минувшую ночь, передает корреспондент портала «РИАМО в Красногорске».

В городском округе продолжается начавшийся накануне снегопад. Образовались сугробы и снежные заносы.

Автомобилистам при планировании времени поездки приходится закладывать время на очистку автомобиля от снега.

По данным центра погоды «Фобос», в последний день осени в Подмосковье и столице выпало рекордное количество осадков.

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