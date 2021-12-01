РИАМО - 1 дек. Житель Подмосковья совершил первую в регионе покупку с помощью электронного сертификата для инвалидов. Это новый способ обеспечения техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения фонда социального страхования РФ.

Проект Минтруда РФ и фонда социального страхования страны по выдаче электронных сертификатов на покупку техсредств реабилитации стартовал во всех регионах 27 сентября.

Сертификат – это электронная запись в реестре, которая привязана к номеру карты «Мир». Сертификат позволяет купить выбранные средства реабилитации прямо в точке продажи. До этого средство реабилитации можно было получить только напрямую от государства либо можно было получить компенсацию за его покупку.

В проекте участвуют 116 продавцов по всей стране, в том числе Ozon, у которого в каталоге есть более 1 тыс. наименований техсредств реабилитации. В Подмосковье средства реабилитации можно приобрести не только на Ozon, но и у 5 предприятий. Число продавцов постоянно растет.

Перечень средств реабилитации, которые можно купить по сертификату, также увеличивается. Сейчас в Подмосковье с помощью сертификата можно купить ортопедическую обувь, подгузники, поручни, слуховые аппараты, сигнализаторы звука, костыли и трости.

Посмотреть, где можно купить средства реабилитации по сертификату, можно по ссылке https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5759/data. Подробнее о сертификате и возможностях покупки можно узнать в филиалах фонда социального страхования и областном отделении.

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