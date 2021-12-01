РИАМО - 1 дек. Из-за порывистого ветра и снегопада в Подмосковье за минувшие сутки повалило 80 деревьев, также были повреждены 13 автомобилей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Кроме того, повреждена кровля муниципального дома в Серебряных Прудах. Также было нарушено электроснабжение в 85 населенных пунктах.

Утром в среду все поваленные деревья распилили и убрали, нарушения с электричеством устранены.

В данной работе было задействовано 270 человек и 91 единица техники.​

Сильный шквалистый ветер обрушился на Московский регион 30 ноября. Местами его порывы усиливались до 15-20 м/с. Также в регионе прошел снегопад.