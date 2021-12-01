РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В микрорайоне Климовск Подольска завершили реконструкцию второй по мощности в округе канализационной насосной станции (КНС) №5, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

КНС эксплуатировали с 60-х годов прошлого века. Оборудование не обновляли с 1987 года. В наши дни станция пропускает хозяйственно-бытовые, промышленные и ливневые стоки микрорайонов Климовск, Львовский, поселков Молодежный, МИС, Романцево. Мощность КНС №5 рассчитана на 13 тыс. кубометров в сутки с возможностью приема до 21 тыс. в периоды паводков.

Реконструкцию станции без остановки технологического процесса провел МУП «Водоканал» города Подольска в рамках инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры. Она включила в себя полную замену технологического оборудования, частичную замену коллекторов, капитальный ремонт фасада, благоустройство территории. После реконструкции количество насосов на КНС №5 уменьшилось с пяти до четырех, при этом производительность в разы выше, чем ранее, а энергопотребление меньше.

Благодаря установке современного оборудования отпала необходимость постоянного присутствия на станции персонала. Все операции и текущее состояние оборудования контролирует блок управления в автоматическом режиме, данные поступают в главную диспетчерскую службу.

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