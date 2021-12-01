РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. В подмосковном Подольске волонтеры разыскивают 46-летнего Сергея Солдатова, который пропал в середине ноября, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина 1975 года рождения пропал в Подольске. С 19 ноября нет данных о его местонахождении.

Его рост 172 см, он плотного телосложения, волосы русые с залысинами, глаза голубые. Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.

Полиция Подольска разыскивает 17‑летнюю девочку, пропавшую неделю назад>>