РИАМО - 1 дек. В Москве 7 и 8 декабря ожидается снегопад, может выпасть более 5 мм осадков, что составляет около 10% месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Норма осадков в декабре составляет 52 мм.

«Значимый снегопад у нас ожидается 7-8 декабря, в эти числа может выпасть более 5 мм осадков», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что во второй половине дня 2 декабря также ожидается снег, в результате которого высота снежного покрова вырастет.

В последний день осени на Москву обрушились ливень и сильный снегопад. Количество осадков за сутки стало максимальным для 30 ноября за последние 69 лет.