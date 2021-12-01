РИАМО - 1 дек. На территории деревни Малое Телешово Дмитровского городского округа были обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны. В настоящее время они не угрожают жизни и здоровью местных жителей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о находке поступило в 11:50 во вторник от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа.

Изъять и ликвидировать боеприпасы планируется 1 декабря силами министерства обороны.

Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны находили в деревне Вишенки Рузского округа. Его ликвидировали.