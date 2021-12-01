РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Накануне Международного дня инвалидов глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и депутат Мособлдумы Игорь Коханый встретились с жителями с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Искренне восхищаюсь вашим характером, силой воли, вашим оптимистичным настроем и особой жизненной философией! От всей души желаю здоровья – особенно в это непростое время, терпения, стойкости, любви, заботы и поддержки близких!» - сказал Ружицкий.

На территории горокруга живут около 18 250 человек с ограничениями по здоровью, из них свыше 600 жителей – инвалиды-колясочники и 1 014 – дети-инвалиды.

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