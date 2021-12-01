РИАМО - 1 дек. В столице началась гражданская панихида по народному артисту России, певцу и композитору Александру Градскому, передает корреспондент РИАМО.

Поклонники, друзья, родственники и коллеги известного артиста собрались в театре «Градский холл».

Присутствующие произносят слова соболезнования и делятся воспоминаниями о дружбе и работе с Градским. Певца и композитора похоронят в этот же день на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский скончался 28 ноября в больнице в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт.

В последнее время музыканту нездоровилось, однако он продолжал работать со своими подопечными в рамках 10 сезона шоу «Голос». Первый канал продолжит показ передачи в память о легендарном артисте.

Градский написал более 200 песен и музыку к нескольким десяткам кинофильмов. Визитной карточкой Градского стала композиция «Как молоды мы были» на музыку Александры Пахмутовой и слова Николая Добронравова.

Основоположник русского рока и наставник «Голоса»: жизненный путь Александра Градского>>