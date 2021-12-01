РИАМО - 1 дек. Прошедшей ночью в столице выпало около 4 мм осадков, что составляет более 7% месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Норма осадков в декабре составляет 52 мм.

«Более 4 мм осадков выпадало на ВДНХ в течение прошедшей ночи, и сегодня может выпасть еще до 2 мм осадков. Сегодня интенсивность осадков пойдет на убыль», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что такое количество осадков совершенно нормально для первого дня зимы. Также на наделе продолжится выпадение осадков, но в умеренном количестве.

За прошедшие сутки в Москве выпало от 16 до 20 мм осадков (30% месячной нормы). Это максимальное количество осадков для 30 ноября за последние 69 лет.

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