РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям и работники Московской областной таможни 30 ноября на складе в Люберцах изъяли более 200 кг запрещенного на ввоз в Россию сыра, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки установили, что ИП Мельников И.Н. продавал сыры производства Германии, Италии, Финляндии, Нидерландов и Великобритании. Общий вес молочной продукции – 207 кг.

Изъятый сыр уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Ступине.

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