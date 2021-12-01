РИАМО - 1 дек. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке, когда посетила Эстонию, сообщает Газета.ru.

На кадрах, опубликованных Times, глава МИД проехала в жилете и каске на танке по заснеженному полигону. Издание сравнило Трасс с Маргарет Тэтчер, которая в 1986 году тоже прокатилась на танке во время визита в Германию.

В Эстонию глава внешнеполитического ведомства Великобритании отправилась перед саммитом глав МИД стран НАТО.

Главной темой совещания станет ситуация на границе с Украиной, а также ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе.