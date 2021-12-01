РИАМО - 1 дек. Устойчивый снежный покров сформировался в Центральной России после продолжительного снегопада. В Подмосковье самые большие сугробы выросли в Ново-Иерусалиме – 11 см, Волоколамском округе – 12 см и Клину – 16 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сугробы образовались также и на территории Москвы. Так, по данным на 9 часов, на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 7 см, на других городских станциях – в Тушино и на Балчуге снега еще больше – 9 см.

«Такие показатели снегомерной линейки точь-в-точь соответствуют многолетней климатической норме снежного покрова для первой декады декабря», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, в пятницу в регион придет оттепель, но снег уже не растает и пролежит до весны. За неделю сугробы в Московском регионе вырастут еще на 5-8 см.