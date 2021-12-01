РИАМО - 1 дек. В почтовых отделениях Москвы и Московской области запустили новогоднюю почту для писем Деду Морозу, сообщили РИАМО в пресс-службе «Почты России» макрорегиона Москва.

Присоединиться к акции можно в отделениях «Почты России» и на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах и на центральных площадях. Письмо с пожеланием можно опустить с 1 по 31 декабря в специально оформленный почтовый ящик.

В 2021 году «Почта России» предлагает отправить письмо не только Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других уголков России: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза и якутскому Чысхаану. Также можно написать послание карельскому волшебнику Паккайне, а в Татарстане послания будет ждать Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.

Возле специальных почтовых ящиков установят таблички с изображением сказочного новогоднего персонажа того или иного региона и его точным адресом проживания.

Новогодние почтовые ящики можно найти в центральных и крупных почтовых отделениях. «Почта Деда Мороза» также появится в Музее Победы, московском Музее космонавтики и Московском зоопарке.

В Подмосковье 15 специальных почтовых ящиков уже установили в следующих отделениях: Люберцы 140000, Балашиха 143900, Воскресенск 140200, Дмитров 141800, Домодедово 142000, Кашира 142900, Коломна 140411, Красногорск 143406, Мытищи 141001, Наро-Фоминск 143300, Одинцово 143009, Орехово-Зуево 142600, Пушкино 141207, Подольск 142100 и Химки 141402.

Отправить письмо новогоднему волшебнику можно и с помощью любого другого почтового ящика, которые есть во всех почтовых отделениях и на фасадах некоторых зданий.

Чтобы письмо точно дошло до адресата, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. Например, на письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Сотрудники «Почты России» будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В 2020 году в Великий Устюг отправили более 221 тыс. писем с пожеланиями от детей и взрослых.

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