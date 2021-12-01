РИАМО - 1 дек. За прошедшие сутки в Москве выпало от 16 до 20 мм осадков, что составляет около 30% от всей месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице был побит рекорд по осадкам за последние 69 лет, он уступает рекорду 1952 года, когда в Москве выпало 25 мм осадков.

«Финал осени был экстраординарный, вписал себя в историю невероятными параметрами атмосферы», - сказал Тишковец в эфире Соловьев life.

Он отметил, что в первый день зимы в столице уже сформировался снежный покров около 5-6 см. В течение дня в Москве ожидается облачная погода и кратковременные снегопады.