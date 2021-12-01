РИАМО - 1 дек. Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» совместно с образовательным центром «Сириус» проведет онлайн-конференцию по промышленной робототехнике на ВДНХ, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Конференция пройдет 3 декабря с 11 до 16 часов.

Темой международной онлайн-конференции станут «Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике». Как рассказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, быстрое развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта требует подготовки новых кадров. В столице уже обучают высококлассных специалистов для новой экономики.

«Участники мероприятия узнают о тонкостях профессий оператора и интегратора промышленных роботов, сервисного инженера, а также узнают о возможностях обучения по этим направлениям. Кроме того, «Техноград» предлагает пройти тематические курсы и мастер-классы», — отметила Сергунина.

На онлайн-конференции презентуют российские и иностранные образовательные практики в области промышленной робототехники, а также расскажут о национальных программах в области цифрового обучения.

Спикеры обсудят со слушателями технологии индустрии 4.0, которая предусматривает производство, основанное на внедрении современных ИТ-решений, автоматизации бизнес-процессов и модернизации ИИ.

Представители московских и санкт-петербургских вузов, технопарков и инженерных школ расскажут о том, как сегодня формируется глобальный рынок промышленной робототехники, его возможностях роста и влиянии на быт людей. Со своим словом выступят победители международных соревнований по промышленной робототехнике, представители индустрии и специалисты «Технограда».

Посмотреть онлайн-конференцию можно на Youtube-канале «Технограда».