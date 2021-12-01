РИАМО - 1 дек. Представители фракции «Справедливая Россия» в Госдуме выступили с инициативой бесплатно тестировать население на коронавирусную инфекцию, пишет в среду газета «Известия».
По задумке парламентариев, тестировать население необходимо не только в больницах, но и в других учреждениях, например, аэропортах, школах и торговых центрах. Проект поддерживают члены комитета по здравоохранению. Специалисты считают, что население поддержит идею, ведь проводить экспресс-тестирование можно и дома.
По мнению первого зампреда фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олега Нилова, для борьбы с коронавирусом важно сфокусироваться не только на вакцинации, но и на карантине и тестировании.
«Нам нужен дополнительный мощный щит в борьбе с ковидом — массовое, бесплатное тестирование россиян, потому что массовая вакцинация — главный, но не единственный способ борьбы с распространением инфекции», – объяснил Нилов.
Депутат считает, что у страны есть возможности для повсеместного тестирования граждан в аэропортах, школах, торговых центрах и на предприятиях. Так можно будет быстрее выявлять заболевших и не допускать дальнейшего распространения инфекции.
«Какая бы сумма на эти цели ни потребовалась, она будет меньше, чем расходы на лечение, особенно тяжелобольных», – рассказал депутат.
Инициативу поддержал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он отметил, что в странах с массовым бесплатным тестированием идет снижение заболеваемости.
«Это правильная мера, потому что раннее выявление заболевания помогает лучше защитить здоровье того, кто заразился, а также вовремя ограничить его контакты с другими, не инфицированными людьми, то есть идет уменьшение распространения инфекции в целом», – добавил Тумусов.
В то же время массовое бесплатное проведение тестирования на коронавирус может застопорить работу лабораторий, считает зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
«Сейчас тесты проводят государственные лаборатории по системе ОМС: соответственно, только по направлению врача для тех граждан, у кого есть показания или подозрения на Covid-19. Но даже в этом случае зачастую приходится долго ждать результата», — отметил Леонов.
Как отметил глава политической экспертной группы Константин Калачев, экспресс-тесты можно проводить в домашних условиях. Тем не менее, их результаты не могут служить гарантом отсутствия заболевания у человека.
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