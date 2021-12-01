РИАМО - 1 дек. Москва в 2021 году предоставила для строительства дорог 344 земельных участка в разных районах столицы общей площадью почти 700 га, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина город ведет масштабное строительство и реконструкцию автомагистралей и развязок, которые важны для всей транспортной системы столицы. Помимо этого, реализуются локальные проекты на дорогах, которыми москвичи пользуются для перемещения внутри своих районов или для комфортного подъезда к различным объектам инфраструктуры. Всего с начала 2021 года город выделил для этих целей 344 земельных участка общей площадью около 684,3 га», — сказал Ефимов.

Значительная часть земли, выделенной в 2021 году для развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, находится на территории новой Москвы.

«Это в общей сложности 75 участков площадью около 328,1 га», – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

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