РИАМО - 1 дек. Москва в 2021 году предоставила для строительства дорог 344 земельных участка в разных районах столицы общей площадью почти 700 га, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Значительная часть земли, выделенной в 2021 году для развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, находится на территории новой Москвы.
«Это в общей сложности 75 участков площадью около 328,1 га», – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
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