РИАМО - 1 дек. Поклонники и близкие народного артиста России Александра Градского собираются на церемонию прощания с ним в столице, передает корреспондент РИАМО.

Коллеги, друзья и поклонники начали собираться у здания театра «Градский холл» на Коровьем Валу. Они несут с собой цветы.

Известный исполнитель ушел из жизни в 72 года. Причиной смерти стал инфаркт. Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

В последнее время у Градского были проблемы со здоровьем, но он продолжал работать на шоу «Голос».

Градский родился в 1949 году в Челябинской области. Он закончил Гнесинку, учился в Московской консерватории у пианиста Тихона Хренникова.

Композитор написал свыше 200 песен и музыку к нескольким десяткам кинофильмов. Визитной карточкой Градского стала композиция «Как молоды мы были» на музыку Александры Пахмутовой и слова Николая Добронравова.

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