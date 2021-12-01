РИАМО - 1 дек. При использовании интернета важно помнить о безопасности личных данных, защищать гаджеты и компьютеры от вредоносных программ. Так, личные сведения на портале mos.ru надежно защищены, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Там данные хранятся в зашифрованном виде в городском центре обработки данных.

Инструменты портала по отражению кибератак постоянно совершенствуются. При этом простой пароль и отсутствие антивирусных программ на электронных устройствах пользователей могут привести к взлому сайтов.

Специалисты департамента информационных технологий столицы рекомендуют регулярно обновлять пароли, они должны быть длинным и сложными, состоять из не менее 8 разных символов. Для разных сайтов следует применять разные пароли. Хранить их лучше в специальных программах.

Кроме того, эксперты советуют периодически заходить в настройки безопасности аккаунтов и следить за их состоянием. Следует игнорировать подозрительные ссылки, которые могут прийти по электронной почте и в СМС. Также необходимо обновлять операционную систему и пользоваться антивирусными программами.

30 ноября в мире отмечают Международный день защиты информации.