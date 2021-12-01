РИАМО - 1 дек. Утром в среду в столице зафиксированы 7-балльные пробки, после 9 часов они спадут до 5 баллов, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Сложная дорожная ситуация наблюдается сейчас почти на всем диаметре МКАД, также движение красным цветом обозначено на Третьем транспортном кольце. А вот в центре - на Садовом и Бульварном кольцах движение обозначено желтым цветом.

На дорожное движение повлияли погодные условия. Накануне в столице начался снегопад со штормовым ветром. На дорогах появились сугробы.

В среду в Москве ожидается первая зимняя метель. Температура составит плюс 1-3 градуса, а порывы ветра будут достигать 15 м/с.