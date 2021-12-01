РИАМО - 1 дек. Этой осенью в ходе озеленения рядом с транспортно-пересадочным узлом «Лефортово» высадили 80 деревьев и около 2,2 тыс. кустарников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Там теперь растет 10 мелколистных лип сорта «паллида», а также более 20 вязов сорта «нью горизонт». Они хорошо адаптированы к условиям больших городов и хорошо приживаются.

Кроме того, в ходе озеленения на территории высадили около 1,1 тыс. кустов смородины золотистой, более 150 кустов спиреи серой «грефшейм», а также почти 900 кустов кизильника и свыше 20 кустов разных сортов сирени.

В районе Лефортово на юго-востоке столицы высадили более 30 остролистных кленов высотой до 6 м и 17 рябин обыкновенных.

Всего в осенний период в столице появилось более 16 тыс. растений по программе городского озеленения.