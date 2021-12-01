РИАМО - 1 дек. Октябрь 2021 года стал рекордным по приросту новых индивидуальных предпринимателей в Москве с мая 2019 года – их число составило 7825 единиц и превысило результат сентября на 3,5%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на введенные в конце октября ограничения, связанные с пандемией, темпы регистрации новых ИП в Москве продолжили расти и сегодня выше, чем в 2019 году. За январь-октябрь 2021 года новых индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось 65,6 тыс. – на 5,4% больше, чем за январь-октябрь 2019 года», – отметил заместитель мэра.

Общее количество индивидуальных предпринимателей в Москве на 1 ноября достигло 356,3 тыс., превысив на 1,2% показатель на аналогичную дату 2019 года.