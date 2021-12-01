РИАМО - 1 дек. Центр «Моя работа» проведет онлайн-тренинги для начинающих предпринимателей столицы, занятия пройдут со 2 по 24 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Приглашенные эксперты позволят слушателям погрузиться в тонкости конкретной отрасли или сферы деятельности и получить знания из первоисточника», - рассказал заместитель директора службы занятости Андрей Тарасов.

По его словам, об открытии собственного дела или получении статуса самозанятого задумывается каждый шестой житель столицы. 2 декабря на вебинаре «Как стать самозанятым? Инструкция к применению» расскажут об аспектах работы таких предпринимателей. Как превратить новых покупателей в постоянных расскажут на вебинаре «Тренды продаж: как удержать клиента». Он пройдет 3 декабря, а 6 декабря слушатели узнают, как привлечь инвесторов в свой стартап.

Расписание занятий в декабре доступно на сайте центра занятости населения «Моя работа». Получить помощь в поиске работы могут на сайте центра, а также в службе занятости населения столицы. 52 из 57 отделов трудоустройства расположены в центрах «Мои документы».