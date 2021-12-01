РИАМО - 1 дек. В этом году благодаря котировочным сессиям или мини-аукционам городу удалось сэкономить 5,6 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2021 году на портале поставщиков города Москвы было опубликовано 211,9 тыс. котировочных сессий на сумму 40,5 млрд рублей», - рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, котировочные сессии позволяют заключать контракты с поставщиками по наилучшей цене. Они представляют из себя мини-аукционы, во время которых участники снижают начальную цену контракта. В итоге побеждает тот поставщик, который предложил услугу или товар по самой низкой цене

В среднем, в ходе котировочных сессий первоначальная цена снижается на 13,3%. В целях более оперативной работы интерфейс котировочных сессий на портале поставщиков адаптирован для использования на мобильных устройствах.