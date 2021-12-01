РИАМО - 1 дек. Почти 177,4 тыс. человек приняли участие в голосовании на портале «Активный гражданин» по проекту благоустройства поймы реки Яузы вдоль Северодвинской улицы, которая находится в районах Северное Медведково и Лосиноостровский, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В голосовании по проекту благоустройства этой территории приняли участие более 177,3 тыс. человек. Горожанам предложили ответить на 8 вопросов.

79,82% участников голосования высказались в поддержку проекта в целом. 81,73% респондентов проголосовали за создание тропы здоровья, которая станет живописным маршрутом для прогулок.

Появление павильона проекта «Московское долголетие» одобрили 76,55% проголосовавших. 71,99% поддержали появление на территории площадки для выгула собак. За создание ландшафтного парка высказались 80,69% участников голосования. Кроме того, появление дополнительных пешеходных мостиков через реку одобрили 82,12% проголосовавших.

В ходе благоустройства парковой зоны вдоль Северодвинской улицы появятся новые веломаршруты, пирсы с зоной отдыха и экотропа, а также детский кластер, площадь с амфитеатром и кафетерий.