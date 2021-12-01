РИАМО - 1 дек. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в среду в Москве ожидается первая зимняя метель.Такая погода соответствует календарю, сообщает ТАСС.

В среду в Москве будут легкие морозы. Температура воздуха составит плюс 1-3 градуса.

«Приятная новость в том, что в среду будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер до 15 м/ с. То есть будет первая метель»,- рассказал Вильфанд.

Похолодание в Москве ожидается с воскресенья. Тогда температура опустится ниже минус 11 градусов ночью и достигнет минус 8 градусов днем.

«В субботу зима начнет брать свое. Ночные температуры уже будут минус 2-7 градусов, днем - 0- минус 5 градусов. А дальше, как говорится, больше: и в воскресенье, и в понедельник прогнозируется минус 6-11 градусов, днем - около минус 5-8 градусов», - добавил синоптик.

Как отметил Вильфанд, в субботу в городе прогнозируют снег, воскресенье пройдет без осадков, а сильного ветра не будет.