РИАМО - 1 дек. Следователи завершили расследование убийства заслуженного педагога ВГИК. Ее убили за то, что она отказалась проживать в своей квартире на Кутузовском проспекте вместе со своей знакомой, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ранее обвиняемая уже была знакома с 92-летней погибшей и оказывала ей соцуслуги. Летом прошлого года она пришла к своей жертве и предложила ей услуги по уходу в обмен на совместное проживание. Готовясь получить отказ, женщина спланировала убийство.

Когда потерпевшая не дала своего положительного решения, 70-летняя обвиняемая нанесла той множественные удары найденным предметом по голове, а также колото-резаные ранения в область груди и туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте. После содеянного обвиняемая скрылась.

Следователи и сотрудники уголовного розыска за короткое время установили личность подозреваемой и задержали ее. Они провели значительный объем следственных и процессуальных действий, допросили более 50 свидетелей и провели генетические, дактилоскопические, трассологические, медико-криминалистические экспертизы. Собранные данные помогли полностью изобличить обвиняемую в преступлении.

Доказательства были переданы в суд для рассмотрения по существу.