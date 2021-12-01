РИАМО - 1 дек. Специально к Новому году столичные кондитерские фабрики приготовили более 3 тыс. тонн сладостей для подарочных наборов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если в прошлом году в продажу поступило около 2,5 тыс. тонн подарочных наборов, то в этом году цифра увеличилась на 20% и составила более 3 тыс. тонн», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, за 9 месяцев 2021 года 14 городских производителей конфет, шоколада и других изделий приготовили около 124 тыс. тонн сладостей. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 3%. Прохоров отметил, что московский шоколад становится также все более популярен и за рубежом.

К новогодним праздникам городские кондитерские фабрики поставят в магазины свыше 60 вариантов подарочных наборов. Готовить сладости начали еще в сентябре.

При этом фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» работали по трехсменному графику. Всего фабрики холдинга «Объединенные кондитеры» поставляют продукцию в 45 стран.