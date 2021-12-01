РИАМО - 1 дек. Вечером в среду загруженность столичных дорог составит 9 баллов из 10 возможных, сейчас дорожная ситуация оценивается в 4 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте.

Нет проблем с движением на Ленинском, Кутузовском проспектах и проспекте Маршала Жукова.

Накануне из-за снегопада и ветра вечером в городе наблюдалась сложная дорожная ситуация. Пробки достигали 9 баллов.