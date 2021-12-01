РИАМО - 1 дек. В полицию Одинцовского городского округа обратился гражданин, который рассказал об опубликованных в интернете видео с признаками противоправных действий. Правоохранители нашли авторов роликов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Оказалось, что ролики выкладывал в интернет 28-летний местный житель. Он вместе со своим знакомым с помощью видео пытался привлечь внимание подписчиков.

Сценарии своих видеосюжетов они продумывали сами или за бонусы выполняли то, о чем просили зрители. Как рассказали сами участники съемок, все происходило по добровольному согласию.

Ранее в полицию уже обращались соседи мужчины, которые рассказали о якобы противоправных действиях в квартире. Проверки их не подтвердили. Полицейские проведут профилактическую работу с авторами видеороликов.