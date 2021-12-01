РИАМО - 1 дек. Москва признана первой из городов Европы в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости коронавирусу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Автором рейтинга стало международное исследовательское агентство StartupBlink. Москва занимает третье месте в мировом рейтинге, уступая Сан-Франциско и Нью-Йорку. Четвертое место занял Бостон, затем идет Лондон.

Войти в число лидеров рейтинга Москве помогли почти 160 передовых решений для борьбы с распространением Covid-19. Например, алгоритмы компьютерного зрения на основе ИИ помогли рентгенологам проанализировать более 3 млн исследований.

Облачная платформа объединила пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты. Проекты в сфере туризма, электронной коммерции и логистики помогли адаптировать жизнь горожан во время пандемии.

На период коронавирусных ограничений Москва сделала ставку на профилактику. Так, было увеличено число пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы обучения.

Система здравоохранения города наработала опыт, который помогает не останавливать плановую и экстренную помощь даже в моменты пиков заболеваемости коронавирусом. Бизнес поддерживают субсидиями и льготами. В 2021 году примерно 25 тыс. малых и средних предприятий воспользовались мерами поддержки.

В рейтинге StartupBlink сравниваются примерно 100 ведущих городов из 40 стран. Глобальная карта была разработана еще в марте 2020 года, с тех пор в нее внесли более 1 тыс. изменений.