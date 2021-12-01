РИАМО - 1 дек. Московский фестиваль «Цветочный джем» стал победителем в номинации «Событие года» XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, сообщается на официальном сайте мэра города.

Фестиваль проходил в столице с 1 сентября по 1 октября. Кроме того, награду в номинации «Лучший выставочный сад» получил проект «Сад водных растений». Его можно было увидеть перед входом в ЦУМ во время фестиваля «Цветочный джем».

В период проведения фестиваля в столице появились 12 дизайнерских садов. Их площадь составляла от 30 до 5,5 тыс. кв. м. Например, на Тверской площади высадили уссурийские и гималайские кедры.

По завершению фестиваля свыше 35 тыс. деревьев, кустарников и многолетников посадили в парках и скверах города. При этом большая часть растений из «Сада водных растений» вошла в коллекцию «Аптекарского огорода».