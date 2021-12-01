РИАМО - 1 дек. В Москве и Подмосковье в среду – в первый день зимы – ожидается облачная погода, небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В предстоящий день столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 2 до минус 4 градусов, а по области — от минус 1 до минус 6 градусов.

Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 730 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Атмосферное давление ниже климатической нормы, геомагнитный фон с отдельными возмущениями, содержание кислорода ниже привычных значений. Погодные условия неблагоприятны как для метеозависимых, так и для здоровых людей.