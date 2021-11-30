РИАМО - 30 ноя. В Можайском округе Подмосковья лесничие отремонтировали мост через реку Протву, соединяющий «Парк Памяти» вблизи деревни Ваулино с берегом села Тропарево, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

«Парк Памяти» - благоустроенная Бородинским лесничеством территория, на которой в годы войны располагался 125 отдельный дорожно-строительный батальон, строивший мост через реку.

Для визуализации событий военных лет поисковый отряд «Рубеж» восстановил исторические места расположения в парке исторических блиндажей и землянок, которые теперь отмечены специальными табличками-указателями.

«На территории лесного фонда нашего лесничества вблизи села Тропарево Можайского городского округа силами сотрудников филиала была очищена и благоустроена территория старинного парка в деревне Ваулино и территория родника», - рассказал старший участковый лесничий Тропаревского лесничества Бородинского филиала «Мособллеса» Михаил Лагутин.

Он добавил, что местные жители не могли посещать территорию парка из-за реки, тогда местные лесничие своими силами возвели мост через нее, однако весной этого года мост был поврежден паводком.

Лесничие отремонтировали мост через реку, укрепив конструкцию. Теперь жители в любое время года могут посещать парк и приходить на родник за водой.