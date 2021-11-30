РИАМО - 30 ноя. Специалисты оборудовали направленную подсветку на более чем 400 пешеходных переходах на региональных дорогах в Подмосковье. Это сделано для повышения уровня безопасности пешеходов в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Направленная подсветка, как одна из мер повышения безопасности дорожного движения, предназначена для привлечения внимания водителей к нерегулируемым переходам. Она монтируется на Г-образных опорах в местах, где по техническим причинам невозможно строительство линии освещения, и позволяет значительно улучшить видимость», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Прежде всего работы были проведены на переходах около социально значимых объектов, в том числе у детсадов и школ.

На данный момент смонтировано порядка 800 ламп направленной подсветки в 45 городских округах Подмосковья. Наибольший объем работ выполнен в Коломне, округе Пушкинский, Раменском округе, Воскресенске, Богородском округе и Мытищах.