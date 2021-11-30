РИАМО - 30 ноя. В рамках нацпроекта «Туризм индустрии гостеприимства» Ростуризм предварительно отбирает заявки регионов РФ о поддержке программ по проектированию туркода центра города. Подмосковье представило 8 проектов, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Московская область направила проекты туркода центра городов от Дмитрова, Егорьевска, Одинцова, Наро-Фоминска, Рузы, Коломны, Зарайска и Серпухова.

Отбор предполагает оценку проектов благоустройства туристического центра города. Это предполагает формирование туристского бренда города, обновление вывесок, улучшение доступности, привлекательности и безопасности, развитие навигации по туристским маршрутам, обустройство фасадного освещения.

Кроме того, в проекте могут быть представлены идеи по созданию и размещению уличных арт-объектов, художественных форм, фотозон и смотровых площадок.

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