РИАМО - 30 ноя. Молодого человека, сломавшего несколько городских объектов в Можайске, вычислили и задержали благодаря камерам видеонаблюдения «Безопасный регион», по факту вандализма могут возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области (ГУРБ).

«Все больше преступлений и правонарушений, которые совершаются в муниципальных образованиях Подмосковья, удается предотвратить или раскрыть с помощью видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Каждый человек должен уже понять, что уйти от ответственности не получится, придется отвечать за свои противоправные действия», - сказал зампред правительства Подмосковья - глава ГУРБ региона Роман Каратаев.

Двое молодых людей попали на видеокамеры системы «Безопасный регион» в тот момент, когда один из них совершал факты вандализма. Молодой человек сломал букву «Й» на арт-объекте «Я люблю Можайск», повредил иллюминацию на двух сердцах в сквере у городского ЗАГСа и опрокинул дерево в горшке, стоявшее рядом с цветочным магазином.

Благодаря видеонаблюдению полицейские отследили весь маршрут движения молодых людей. Камера, установленная на подъезде жилого дома, куда молодые люди зашли, помогла четко увидеть лица и идентифицировать личности.

Нарушителем правопорядка оказался 22-летний местный житель, его знакомый не принимал участия в вандализме и проходит по делу как свидетель.

В отношении хулигана могут возбудить уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до 3 месяцев. Нарушителю также может грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года или арест на срок до 3 месяцев.