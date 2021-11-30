РИАМО - 30 ноя. Заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева представила регион на II Всероссийском форуме волонтеров культуры, в рамках мероприятия руководители учреждений культуры и крупнейших культурных проектов страны обсудили творческий ресурс и потенциал развития волонтерства в сфере культуры, сообщает пресс-служба Общественной палаты Московской области.

«Очень здорово, что проходит уже второй Всероссийский федеральный форум, в котором активное участие принимает Московская область. Наша совместная деятельность направлена, прежде всего, на коллаборацию креативных индустрий и волонтерских организаций для создания некой единой сети, которая могла бы во многом украсить нашу Московскую область», - сказала Дмитриева.

Она также поблагодарила Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья за помощь в организации участия региона в форуме.

На восьми дискуссионных площадках форума руководители учреждений культуры и крупнейших культурных проектов обсудили творческий ресурс и потенциал развития волонтерства в сфере культуры.

Одним из направлений работы форума на площадке Российской государственной детской библиотеки стал обмен опытом, новыми форматами и формами взаимодействия учреждений культуры с партнерами, гражданскими инициативами, социокультурными проектами.

Итогом работы площадки «Бизнес и культура» стала общественная инициатива по разработке регионального стандарта по сохранению и приумножению культурно-исторического достояния России.