РИАМО - 30 ноя. Защитой от коронавирусной инфекции являются не только антитела, но и Т-клетки. Они могут помочь человеку не заразиться Covid-19, даже если у человека нет антител против него, сообщил молекулярный биолог Максим Скулачев.

Вакцинация или заболевание, даже протекающее бессимптомно, приводят к образованию в организме Т-клеток. Они могут воспрепятствовать заболеванию коронавирусом.

«Бывают случаи, когда у человека в окружении люди несколько раз болеют коронавирусом, а он сам не заражается, и при этом у него нет антител. Тогда, возможно, у него есть Т-клеточный иммунитет к коронавирусу», – рассказал Скулачев в эфире радио Sputnik.

Как рассказал специалист, Т-клетки сразу распознают зараженные вирусом клетки и убивают их, тем самым подавляя распространение болезни. Тем не менее это не может служить гарантом, что человек не заболеет в будущем. Даже имея Т-клетки в организме, нельзя исключить заражение.

Соответственно, проводить дорогостоящее исследование и выяснять наличие Т-клеток не имеет смысла. Такой анализ сложнее и менее надежен, чем тест на антитела.

«Можно пойти, заплатить большие деньги и это выяснить. Но, что вам потом делать дальше, не очень понятно. Это совершенно не гарантирует, что вы не заразитесь в дальнейшем», – подчеркнул биолог.

Наиболее надежной защитой от коронавируса является вакцинация. Привиться от этой инфекции можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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