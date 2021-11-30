РИАМО - 30 ноя. Административно-технические инспекторы проверят содержание воинских мемориалов в Подмосковье, установленных в местах, связанных с обороной столицы от фашистских войск в 1941 году. Проверки приурочены к празднованию 80-летия битвы под Москвой, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

«Надзорные мероприятия пройдут в Можайске, Наро-Фоминске, Волоколамске, Дмитрове, Клину, Солнечногорске, Истре и Кашире. На территории этих городов расположены порядка 400 воинских мемориалов и памятников», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он отметил, что инспекторы проверят не только содержание мемориальных объектов, но и качество уборки от снега и наледи как самих памятников, так и подходов к ним. Также будет уделено внимание состоянию объектов освещения, ограждений, малых архитектурных форм, регулярности уборки мусора.

5 декабря отмечается начало контрнаступления советских войск против немецких захватчиков в битве под Москвой. В честь этой даты в подмосковных городах пройдут памятные мероприятия.