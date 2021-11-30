РИАМО - 30 ноя. Предприятие «Емельяновка» из Озер вошло в топ-30 самых эффективных молочных хозяйств России, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Емельяновка» стала единственной фермой из Московской области, которая попала в этот рейтинг. Предприятие входит в агрохолдинг «ОСП агро», которое занимается производством и реализацией сельскохозяйственной продукции.

«Наше предприятие «Емельяновка» в рейтинге стало лучшей фермой. Оно входит в состав агрохолдинга «ОСП агро» - одного из крупнейших и наиболее эффективных производителей молока в Московской области. С полным основанием предприятие стало лучшим и самым эффективным молочным хозяйством России», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В хозяйстве ведется молочное животноводство, овощеводство и растениеводство, производятся зерновые и кормовые культуры, разводят и реализуют племенной скот. Сегодня общее поголовье хозяйства составляет 12 тыс. голов крупного рогатого скота. На одну фуражную голову надоено 11 тыс. л молока.

«На предприятии также выращивается более 60 тыс. т в год овощей и картофеля, корма и зерновые высаживаются на площадях более 13 тыс. га. Работает комбикормовый завод на 7 тыс. т, проводится активная работа по развитию пчеловодства и коневодства, полностью обновлен машинно-тракторный парк», - рассказал Воскресенский.

Ранее «Емельяновка» получала золотые и серебряные медали на агропромышленных выставках России, награду от губернатора Подмосковья, грамоты министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, Мособлдумы и департамента продовольственных ресурсов Москвы.