РИАМО - 30 ноя. Восемь граждан Таджикистана приговорены к заключению в колонии за разбойные нападения на бизнесменов в Москве и Подмосковье. Шесть из них были участниками вооруженной преступной группы, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Злоумышленники совершали разбойные нападения на частные дома бизнесменов на территории Москвы и области. Во время нападений они использовали огнестрельное, газовое и травматическое оружие.

Потерпевшие сообщали о похищении денег, ценного имущества и огнестрельного оружия. Общий ущерб от действий преступников составил более 11,5 млн рублей.

Московской областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми участников преступной группы. Их лишат свободы на сроки от 8 лет и 6 месяцев до 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда еще не вступил в силу.