РИАМО - 30 ноя. В Московской области выбрали 15 лучших проектов в сфере инноваций. Работы признали лучшими в финале регионального конкурсного отбора по программе «Умник» фонда содействия инновациям, сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Финал отбора прошел в рамках XVI региональной научно-практической конференции «Молодежные научно-инновационные проекты Московской области». Всего в финальный этап попали 33 проекта, которые были разработаны учеными и научными коллективами из Подмосковья.

«Экспертная комиссия отобрала 15 лучших работ, которые были рекомендованы к финансированию. В случае утверждения конкурсной комиссией фонда содействия инновациям победители получат гранты в размере 500 тыс. рублей», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проекты, которые рассмотрело жюри, делились на следующие направления: «Цифровые технологии», «Новые материалы и химические технологии», «Ресурсосберегающая энергетика», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения» и «Биотехнологии».

Полуфиналы конкурса прошли в наукоградах Черноголовка, Пущино, Дубна, Фрязино, Жуковский, а также в Серпухове и Московском государственном областном университете.

Задачей программы «Умник» является поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых ученых Московской области. Победители могут рассчитывать на гранты, которые пойдут на развитие их инновационного проекта в течение двух лет.