РИАМО - 30 ноя. В районе Зюзино ЮЗАО Москвы началось заселение двух новостроек по программе реновации. Новые дома находятся в непосредственной близости от прежнего жилья москвичей, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

На юго-западе города по реновации получили новые квартиры жители районов Академический, Коньково, Котловка, Обручевский, Северное Бутово, Черемушки, Южное Бутово и Ясенево. Для переселения было построено и передано 15 новых домов. В них уже переехали или находятся в процессе переезда около 5,7 тыс. граждан.

«В районе Зюзино современные квартиры с качественной отделкой получат более 600 жителей из 239 семей, проживающие в трех домах на улицах Малая Юшуньская, Одесская и Херсонская. Новостройки расположены в шаговой доступности от старых пятиэтажек. Они были построены в 2021 году», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Жителей переселят в новостройки по адресам: улица Малая Юшуньская, дом №10, корпус 2, и улица Каховка, дом №23, корпус 5. На первых этажах домов разместят объекты социальной инфраструктуры, а во дворах проведено благоустройство и озеленение, установлены детские и спортплощадки, а также организованы зоны отдыха.

Всего в программу реновации на юго-западе Москвы вошли 520 домов, где проживает более 117 тыс. человек.

«На данный момент уже возведена 21 новостройка, еще 24 дома площадью около 350 тысяч квадратных метров строят или проектируют», – добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации в Москве была объявлена в 2017 году. Примерно 1 млн жителей предоставят новое комфортное жилье.