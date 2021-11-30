РИАМО - 30 ноя. Дорожные службы Подмосковья во вторник обработали противогололедными материалами свыше 9,5 тыс. км дорог, в том числе опасные участки. В работах участвовали около 450 единиц спецтехники. Кроме того, продолжается уборка дорог от снега, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме из-за выпадения мокрого снега и понижения температуры.

«В настоящий момент обработка и очистка проезжей части от снега продолжается, организовано ночное дежурство более 2 тыс. единиц техники. При необходимости они будут выведены на дороги региона», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в приоритетном порядке очищают от снега и обрабатывают реагентами потенциально опасные участки дорог.

В Московской области выпало до 4 см снега, скорость порывистого ветра достигает 20-25 м/с. Ночью местами подморозит до минус 4 градусов, ожидается сильный снег и гололедица.

Автомобилистам напоминают о необходимости четко соблюдать правила дорожного движения и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам также нужно быть внимательными и использовать на улице световозвращающие элементы.