РИАМО - 30 ноя. Доцент географического факультета МГУ Павел Константинов рассказал, что в ближайшие годы предзимья в Москве будут характеризоваться перепадами атмосферного давления, резкими сменами температур, сильным ветром, дождями и снегопадом, по аналогии с погодой, которая наблюдается в столице 30 ноября 2021 года, сообщает РИА Новости.

«Так как все это происходит после нестандартного тепла (до ухудшения погоды в последние дни ноября температура воздуха в столице превышала норму на 6-8 градусов – ред.), надо понимать, что это то, что нас ждет в ближайшем будущем. Сегодня в Москве очень хороший пример грядущей погоды. Предзимья будут не спокойными, а вот такими - ветер, дождь, снег, гололедица», - сказал Константинов.

Ученый отметил, что резкие перемены погоды могут вызывать дискомфорт у людей, однако к такой погоде стоит привыкать в ближайшие годы.

Во вторник в Москве прошел сильный снегопад, на дорогах образовалась гололедица.

Ветер с порывами до 25 метров в секунду повалил в городе 59 деревьев, во второй половине дня начался сильный снегопад. Московский зоопарк и парк «Сокольники» были временно закрыты для посещений.

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