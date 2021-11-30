РИАМО - 30 ноя. На территории Подмосковья с момента старта президентского проекта по социальной газификации провели работы в 750 населенных пунктах, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Очередным юбилейным населенным пунктом, куда был проведен газ по президентской программе, стала деревня Бруски в городском округе Егорьевск.

«В начале сентября по президентскому проекту «Мособлгаз» догазифицировал первые 100 населенных пунктов Подмосковья. Можно отметить, что за три осенних месяца этот показатель увеличился в 7,5 раз. Мы не останавливаемся на достигнутом и до конца года закончим строительные работы еще в 363 населенных пунктах региона», – сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В рамках соцгазификации в Московской области уже смонтировали свыше 520 км новых газораспределительных сетей. Газ до границ земельных участков получили свыше 32 тыс. жителей. Строительство продолжается в 240 населенных пунктах.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.