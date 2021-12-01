РИАМО - 1 дек. Со среды в России начала действовать уголовная ответственность за производство и сбыт товаров с использованием заведомо поддельной маркировки. За данные правонарушения грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает «Российская газета».

Аналогичное наказание предусмотрено за приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта товаров с маркировкой-подделкой.

Кроме того, в РФ введена административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарственных средств.

Также отныне маркировка должна присутствовать на молочных продуктах с коротким сроком годности (меньше 40 дней) и минеральной бутилированной воде.

Федеральные власти планируют, что единая программа маркировки и отслеживания товаров заработает в России к 2024 году.