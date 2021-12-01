РИАМО - 1 дек. Со среды в России введена внесудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, а также ресурсов, с помощью которых совершаются мошеннические действия в данной сфере, сообщает «Российская газета».

Правом на внесудебную блокировку сайтов в течение нескольких дней наделили Центробанк.

Ранее эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» назвали города, жители которых чаще всего жалуются на мошенников. Это Москва, Петербург, Казань, Новосибирск, Краснодар и другие мегаполисы.

Как объяснили эксперты, Москва достигла высокого уровня цифровизации. Для горожан стало обыденностью использование онлайн-ресурсов, что повышает риск попадания на уловки мошенников.